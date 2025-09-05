La cantante Shakira sorprendió a sus seguidores en Querétaro, México, al mostrar un costado poco habitual en sus presentaciones: la vulnerabilidad.

En medio de su exitosa gira mundial 'Las Mujeres ya no Lloran', que viene rompiendo récords de asistencia y facturación, la artista rompió en llanto al interpretar el tema 'Última', asociado por sus fanáticos con su expareja, Gerard Piqué.

El emotivo momento ocurrió bajo la lluvia, frente a miles de espectadores. Al llegar al verso “Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama”, Shakira no pudo contener las lágrimas y su voz se entrecortó.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo la cantante detuvo la interpretación, dejó que el público coreara la letra y levantó el micrófono para que la multitud la acompañara.

Los asistentes respondieron con gritos de ánimo y aplausos, lo que permitió a Shakira retomar la canción entre muestras de cariño y apoyo.

