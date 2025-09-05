TEMAS DE HOY:
Violencia de género ACRIBILLADOS armas artesanales

20ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

¿Será por Piqué? Shakira rompe en llanto en pleno concierto

La cantante colombiana se emocionó al interpretar 'Última', canción que muchos fans vinculan con su expareja Gerard Piqué.

Naira Menacho

05/09/2025 19:32

Foto: Internet.
México

Escuchar esta nota

La cantante Shakira sorprendió a sus seguidores en Querétaro, México, al mostrar un costado poco habitual en sus presentaciones: la vulnerabilidad.

En medio de su exitosa gira mundial 'Las Mujeres ya no Lloran', que viene rompiendo récords de asistencia y facturación, la artista rompió en llanto al interpretar el tema 'Última', asociado por sus fanáticos con su expareja, Gerard Piqué.

El emotivo momento ocurrió bajo la lluvia, frente a miles de espectadores. Al llegar al verso “Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama”, Shakira no pudo contener las lágrimas y su voz se entrecortó.

 

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo la cantante detuvo la interpretación, dejó que el público coreara la letra y levantó el micrófono para que la multitud la acompañara.

Los asistentes respondieron con gritos de ánimo y aplausos, lo que permitió a Shakira retomar la canción entre muestras de cariño y apoyo.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD