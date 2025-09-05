VIDEO: ¡No todo fue fútbol! Hincha sorprendido con la ‘otra’ en el partido de Colombia vs. Bolivia

Lo que prometía ser una celebración por la clasificación de la Selección Colombia al Mundial 2026 se convirtió en un inesperado escándalo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Un hombre fue sorprendido por su esposa mientras disfrutaba del partido frente a Bolivia acompañado de su amante.

El hecho, captado en video y difundido por Canal Montería, rápidamente se viralizó en redes sociales, generando cientos de reacciones entre los aficionados. En la grabación se observa cómo la mujer confronta a su pareja mientras él mantiene la cabeza agachada, rodeado por las rechiflas y gritos de los hinchas que clamaban “¡Fuera, fuera!”.

La situación escaló hasta el punto de requerir la intervención de dos policías, quienes intentaron mediar en el escándalo. A pesar de la tensión, el hombre señalado permaneció sentado y en aparente calma, lo que solo aumentó el asombro de los espectadores.

Usuarios de redes no tardaron en reaccionar con comentarios irónicos y humorísticos: “No pueden revisar el VAR… quizás no sea para expulsión”, “Si gana la Selección Colombia, lo perdona” y “Ya no puede estar tranquilo ni en el estadio”, fueron algunos de los mensajes que acompañaron la viralización del video.

Aunque se desconoce cómo terminó la situación, el episodio dejó claro que, en días de fútbol y celebraciones, los dramas personales pueden robarse el protagonismo del partido.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play