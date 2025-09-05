VIDEO: ¿Sacaron los pasos prohibidos? 'Don Gato' hace bailar hasta a Mariana Dupleich

Cochabamba se llenó de música y energía con el regreso de las maratones de baile, ahora en su versión “mini maratón 2025”, un evento que promete revivir la tradición que marcó a toda una generación. Y el encargado de encender la pista fue nada menos que ‘Don Gato’, el legendario bailarín boliviano que lleva su arte para el mundo.

Pero el espectáculo no se limitó a los concursantes: Don Gato, con su carisma y maestría, contagió a todos, incluyendo a Mariana Dupleich, conductora de El Mañanero, quien no pudo resistirse a sus pasos y se unió a la pista en un divertido momento que arrancó aplausos y carcajadas de la audiencia.

“La idea es bailar hasta que todos se cansen”, explicó Don Gato, mientras demostraba que, a sus 53 años, la pasión por la danza no tiene límites.

Entre risas, giros y aplausos, las parejas se enfrentaron al reto de seguir el ritmo de ‘Don Gato’, quien incluso improvisó números sorpresa, haciendo que la adrenalina de la competencia se mantuviera al máximo.

Diana Verduguez junto a Alejandro López, fueron los primeros eliminados, la final fue entre ‘Piki’ Gamarra y Mariana Dupleich, el final fue electrizante. Te mostramos un poco de lo que se vivió en el programa.

