TEMAS DE HOY:
Caso dopaje Fiscalía Capitán de la Policía fue aprehendido

19ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

VIDEO: ¿Sacaron los pasos prohibidos? 'Don Gato' hace bailar hasta a Mariana Dupleich

“La idea es bailar hasta que todos se cansen”, explicó Don Gato,

Ligia Portillo

05/09/2025 11:49

VIDEO: ¡Imperdible! 'Don Gato' hace bailar hasta a Mariana Dupleich en la mini maratón de baile. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Cochabamba se llenó de música y energía con el regreso de las maratones de baile, ahora en su versión “mini maratón 2025”, un evento que promete revivir la tradición que marcó a toda una generación. Y el encargado de encender la pista fue nada menos que ‘Don Gato’, el legendario bailarín boliviano que lleva su arte para el mundo.

Pero el espectáculo no se limitó a los concursantes: Don Gato, con su carisma y maestría, contagió a todos, incluyendo a Mariana Dupleich, conductora de El Mañanero, quien no pudo resistirse a sus pasos y se unió a la pista en un divertido momento que arrancó aplausos y carcajadas de la audiencia.

“La idea es bailar hasta que todos se cansen”, explicó Don Gato, mientras demostraba que, a sus 53 años, la pasión por la danza no tiene límites.

Entre risas, giros y aplausos, las parejas se enfrentaron al reto de seguir el ritmo de ‘Don Gato’, quien incluso improvisó números sorpresa, haciendo que la adrenalina de la competencia se mantuviera al máximo.

Diana Verduguez junto a Alejandro López, fueron los primeros eliminados, la final fue entre ‘Piki’ Gamarra y Mariana Dupleich, el final fue electrizante. Te mostramos un poco de lo que se vivió en el programa.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD