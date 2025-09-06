Jeanine Áñez seguirá en la cárcel hasta que el TSJ resuelva el recurso en el caso Golpe II

La hija de la expresidenta Jeanine Áñez, Carolina Ribera, señaló este viernes que su madre continuará privada de libertad mientras el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no resuelva el recurso de revisión extraordinaria de sentencia en el denominado caso Golpe II.

Ribera expresó su esperanza de que la decisión llegue antes de los 30 días para que su madre pueda regresar a su hogar.

“Es lo único que la mantiene en la cárcel y estamos esperando una pronta respuesta del TSJ. No nos han dado un plazo, solo nos dijeron que este tipo de recursos puede demorar un mes o algo más”, explicó.

La revisión extraordinaria constituye el último recurso legal presentado por la defensa de Áñez para revertir la condena de 10 años de prisión dictada en 2022, tras ser acusada de asumir la presidencia de manera irregular en noviembre de 2019.

Mientras dure este proceso, la exmandataria permanecerá recluida en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, en La Paz.

Mira la programación en Red Uno Play