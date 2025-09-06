TEMAS DE HOY:
Jeanine Áñez seguirá en la cárcel hasta que el TSJ resuelva el recurso en el caso Golpe II

La hija de Jeanine Áñez, Carolina Ribera, señaló que, pese al mandamiento de libertad en el caso Sacaba, su madre seguirá privada de libertad hasta que el Tribunal Supremo de Justicia emita un pronunciamiento.

Hans Franco

05/09/2025 20:34

Foto: Caso Áñez: Revisión de sentencia por el TSJ podría demorar 30 días
La Paz

Escuchar esta nota

La hija de la expresidenta Jeanine Áñez, Carolina Ribera, señaló este viernes que su madre continuará privada de libertad mientras el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no resuelva el recurso de revisión extraordinaria de sentencia en el denominado caso Golpe II.

Ribera expresó su esperanza de que la decisión llegue antes de los 30 días para que su madre pueda regresar a su hogar.

“Es lo único que la mantiene en la cárcel y estamos esperando una pronta respuesta del TSJ. No nos han dado un plazo, solo nos dijeron que este tipo de recursos puede demorar un mes o algo más”, explicó.

 

La revisión extraordinaria constituye el último recurso legal presentado por la defensa de Áñez para revertir la condena de 10 años de prisión dictada en 2022, tras ser acusada de asumir la presidencia de manera irregular en noviembre de 2019.

Mientras dure este proceso, la exmandataria permanecerá recluida en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, en La Paz.

 

