Gobernador Camacho instruye extremar recursos para combatir incendios en Santa Cruz

El Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aseguró que los incendios no pueden seguir ganando terreno en el departamento y anunció que se dará prioridad absoluta al combate del fuego en los bosques cruceños, destinando todos los recursos posibles de la Gobernación para enfrentar la emergencia.

“Los incendios no nos pueden seguir ganando, por eso he instruido que se le dé prioridad y se extremen los recursos con los que cuenta la Gobernación para combatir el fuego en nuestros bosques”, expresó la autoridad a través de sus redes sociales.

Como parte de las disposiciones inmediatas, Camacho ordenó que los vehículos asignados al despacho del Gobernador, Vicegobernador, secretarios y Asambleístas sean puestos a disposición de la atención de la emergencia.

Asimismo, enfatizó que los recursos de la Gobernación deben ser utilizados en beneficio de los cruceños, priorizando la gestión de emergencias. “Los recursos que tiene la Gobernación son de Santa Cruz y deben usarse para hacer gestión y atender las emergencias del departamento”, señaló.

El Gobernador también pidió que todo el personal jerárquico redoble esfuerzos y se mantenga plenamente disponible para actuar en el momento en que sea requerido. “Santa Cruz está primero, la gestión nos une”, concluyó.

Mire la publicación del Gobernador Camacho:

