Samuel cuestiona propuesta de legalizar autos 'chutos' y advierte que se están haciendo promesas "demagógicas"

El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, se pronunció sobre las propuestas que se vienen realizando en el marco de la campaña electoral y advirtió que varias de ellas generan incertidumbre y alejan al país de la resolución de la crisis económica.

“El nuevo ciclo histórico debe basarse en el cumplimiento de la ley. Los dos frentes en campaña están haciendo propuestas demagógicas que difícilmente podrán sostener al mismo tiempo que un cambio del modelo económico”, escribió Doria Medina en sus redes sociales.

El empresario cuestionó las propuestas de legalización de autos indocumentados (“chutos”), señalando que esta decisión debe responder a la legalidad y a las necesidades de la economía, y no convertirse en una moneda de cambio para conseguir votos fáciles.

Respecto a los créditos, indicó que los préstamos de vivienda deberían surgir de líneas de financiamiento baratas obtenidas por el Gobierno y no a partir de nuevas imposiciones a la banca privada, que ya se encuentra sobre regulada. Asimismo, alertó que la propuesta de diferir de manera generalizada el pago de créditos debilitaría el sistema financiero y sería perjudicial para los prestatarios.

El líder opositor afirmó que el país necesita un reordenamiento económico urgente en los primeros tres meses a partir de noviembre, para evitar el riesgo de hiperinflación y descontrol. Subrayó que el ajuste debe ser preciso y eficiente, distribuyendo el sacrificio entre todos los bolivianos.

“Medidas que castiguen solamente a unos sectores y estén sesgadas a favor de otros traerán conflicto social”.

Mire la publicación de Samuel Doria Medina:

