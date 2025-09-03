Diputado Egüez pide arraigo para investigados por corrupción en YPFB

El diputado Walthy Egüez (Creemos) solicitó este miércoles al Ministerio Público que disponga el arraigo de todas las personas investigadas por presuntos actos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El legislador advirtió que, de no tomarse esa medida, el Ministerio Público se convertiría en “cómplice” de los hechos denunciados.

“Tiene que arraigarse a todos los ciudadanos que, por medios de prensa, hemos conocido están involucrados. El Ministerio Público no debe dormirse en este tema; de hacerlo significa tapar los hechos de corrupción que se han suscitado en YPFB”, declaró en conferencia de prensa.

Egüez también cuestionó la administración del sector energético, calificándola como “otro fracaso del MAS”. Aseguró que la deficiente gestión provocó escasez de combustibles, lo que estaría afectando al transporte, la producción de alimentos y, en consecuencia, la seguridad alimentaria del país.

En ese marco, advirtió que algunos funcionarios buscarían dejar el país ante la falta de soluciones.

“Muchos quieren irse porque no saben cómo resolver el grave problema que ellos mismos han creado”, sostuvo.

El parlamentario advirtió que “más temprano que tarde se iniciarán procesos a todos los que han hecho negociados con los hidrocarburos del país”, en alusión a contratos observados por presuntas irregularidades.

Mira la programación en Red Uno Play