Un simple juego en la playa estuvo a punto de convertirse en una pesadilla cuando dos niños quedaron atrapados en un hoyo que habían cavado. El rápido accionar de los socorristas y voluntarios evitó que el incidente, que se volvió viral en redes sociales, terminara en tragedia en Newport Beach (California, Estados Unidos).

Un juego con un final inesperado

Los niños estaban cavando un amplio hoyo cerca de la orilla con la intención de crear una piscina improvisada. Sin embargo, una ola colapsó la estructura, y la arena húmeda, que se volvió extremadamente densa, los atrapó de la cintura para abajo. El suceso, que ocurrió a pocos metros del muelle y fue presenciado por decenas de bañistas, generó momentos de gran tensión y preocupación, según publica el portal eltiempo.es.

Las imágenes del rescate, que superaron las 20 millones de reproducciones en redes sociales, muestran el dramático momento en que los menores intentan liberarse mientras la gente a su alrededor se moviliza para ayudar.

Rápido rescate evita un desastre

Afortunadamente, los socorristas de Newport Beach acudieron de inmediato, con el apoyo de la policía local y de los bañistas presentes. Con palas y sus propias manos, lograron desenterrar a los niños en pocos minutos. A pesar de lo impactante del incidente, ambos menores salieron ilesos.

Este evento ha servido como un recordatorio de que actividades aparentemente inocentes, como cavar en la arena, pueden ser peligrosas. Las autoridades y los expertos en seguridad en playas advierten que la arena húmeda puede volverse inestable y provocar colapsos, poniendo en riesgo la vida de quienes se encuentren cerca.

Mira la programación en Red Uno Play