TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Contrabando Hombre agrede a su pareja

20ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Terrible! Juego en la playa casi termina en tragedia: niños quedaron atrapados en un hoyo

Los niños estaban cavando un amplio hoyo cerca de la orilla con la intención de crear una piscina improvisada.

Milen Saavedra

05/09/2025 23:18

Un hoyo cavado en la playa casi provoca una tragedia
Estados Unidos

Escuchar esta nota

Un simple juego en la playa estuvo a punto de convertirse en una pesadilla cuando dos niños quedaron atrapados en un hoyo que habían cavado. El rápido accionar de los socorristas y voluntarios evitó que el incidente, que se volvió viral en redes sociales, terminara en tragedia en Newport Beach (California, Estados Unidos).

Un juego con un final inesperado

Los niños estaban cavando un amplio hoyo cerca de la orilla con la intención de crear una piscina improvisada. Sin embargo, una ola colapsó la estructura, y la arena húmeda, que se volvió extremadamente densa, los atrapó de la cintura para abajo. El suceso, que ocurrió a pocos metros del muelle y fue presenciado por decenas de bañistas, generó momentos de gran tensión y preocupación, según publica el portal eltiempo.es.

Las imágenes del rescate, que superaron las 20 millones de reproducciones en redes sociales, muestran el dramático momento en que los menores intentan liberarse mientras la gente a su alrededor se moviliza para ayudar.

 

 

Rápido rescate evita un desastre

Afortunadamente, los socorristas de Newport Beach acudieron de inmediato, con el apoyo de la policía local y de los bañistas presentes. Con palas y sus propias manos, lograron desenterrar a los niños en pocos minutos. A pesar de lo impactante del incidente, ambos menores salieron ilesos.

Este evento ha servido como un recordatorio de que actividades aparentemente inocentes, como cavar en la arena, pueden ser peligrosas. Las autoridades y los expertos en seguridad en playas advierten que la arena húmeda puede volverse inestable y provocar colapsos, poniendo en riesgo la vida de quienes se encuentren cerca.

 

 

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD