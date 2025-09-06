Toda la saga de Crepúsculo llega gratis a YouTube: esto es lo que debes saber

A dos décadas del lanzamiento de la novela que dio origen a uno de los fenómenos juveniles más icónicos del siglo XXI, Crepúsculo vuelve a estar en el centro de la atención mundial.

La distribuidora Lionsgate anunció una serie de actividades especiales para conmemorar los 20 años del debut literario de Stephenie Meyer, incluyendo un maratón gratuito online y un reestreno cinematográfico en Estados Unidos.

Del 7 al 14 de septiembre, el canal oficial de Twilight en YouTube transmitirá de manera gratuita y continua las cinco películas de la saga:

Crepúsculo (2008) Luna Nueva (2009) Eclipse (2010) Amanecer: Parte I (2011) Amanecer: Parte II (2012)

Los fans podrán revivir la historia de amor entre Bella Swan (Kristen Stewart) y Edward Cullen (Robert Pattinson) desde cualquier parte del mundo.

Lionsgate reestrenará las cintas en salas de cine seleccionadas en Estados Unidos, con el objetivo de recrear la experiencia colectiva que convirtió a Crepúsculo en un fenómeno cultural. Con una recaudación global que superó los 3,300 millones de dólares.

