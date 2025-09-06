Conmoción en Uruguay: padre asesinó a sus dos hijos y luego se quitó la vida en un arroyo

Uruguay enfrenta un profundo impacto social tras confirmarse el asesinato de dos niños de 2 y 6 años a manos de su padre, quien tenía una orden judicial de alejamiento por violencia doméstica.

El hombre, identificado como Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, se llevó a sus hijos Francisco Alexander y Alfonsina, desde la casa donde vivían con su madre, en la ciudad de Mercedes, al noroeste del país.

Tras dos días de intensa búsqueda, la Armada uruguaya encontró este viernes el vehículo sumergido en un arroyo del departamento de Río Negro, con los tres cuerpos en su interior.

“Con profundo dolor (comunicamos) el hallazgo de los cuerpos de los niños (…) y de Andrés Morosini Rechoppa, quien los había raptado de su hogar”, informó el Ministerio del Interior.

El presidente Yamandú Orsi canceló su agenda pública.

El ministro del Interior, Carlos Negro, lamentó: “La Policía Nacional dejó absolutamente todo lo que tenía (…) para llegar a un resultado que no fue el que deseábamos”.

La noticia generó una ola de dolor y repudio en redes sociales y en las calles. En Montevideo, decenas de personas se concentraron frente a la sede de la Presidencia convocadas por la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.

“Esto no se trata de leyes nuevas, sino de aplicar presupuesto y medidas ya existentes”, señaló Florencia Escandroglio, una de las asistentes.

“Esto no lo podemos dejar pasar (…) hay que sumar reacciones”, añadió el docente Iván Larrone.

Activistas fueron recibidas por el secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez, quien anunció la creación de una mesa de trabajo interinstitucional para revisar y fortalecer el sistema de respuesta ante casos de violencia doméstica.

Este crimen ocurre apenas semanas después de otro hecho similar: en agosto, un hombre asesinó a su hija de 13 años en el departamento de Maldonado y luego se quitó la vida.

Organizaciones civiles insisten en que se trata de un patrón de violencia de género y doméstica que requiere acciones más firmes y coordinación efectiva entre justicia, salud y fuerzas de seguridad.

