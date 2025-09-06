Esta fue la polémica reacción de Nodal al ser cuestionado sobre Cazzu y su hija

Nuevamente, el famoso cantante de música regional mexicana, Christian Nodal, está en el ojo del huracán después de que su expareja sentimental, Cazzu, concediera una entrevista en la que reveló que el mexicano se negó a firmar unos documentos para que su hija, Inti, pudiera viajar con ella.

En la conversación, la rapera nacida en Argentina aseguró que ha enfrentado varias trabas legales por parte de los abogados del intérprete de Adiós amor, de quien se separó en mayo de 2024.

Ante esta situación, los medios de la farándula cuestionaron directamente a Nodal, y su reacción se volvió viral.

La reacción de Nodal ante la polémica con Cazzu

“Nodal, ¿por qué no darle permiso a Inti para que viaje con Cazzu?”

“Ángela, ¿por qué permites que Nodal no le dé permiso?”

Fueron algunos de los cuestionamientos lanzados por la prensa.

Ante las preguntas, Nodal y Ángela Aguilar se mostraron desentendidos y aparecieron riendo ante las cámaras, una reacción que llamó la atención de medios y seguidores de los tres famosos.

Mira la programación en Red Uno Play