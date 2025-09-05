Sujetos armados y encapuchados robaron un vehículo y Bs 20.000 dentro de una vivienda en El Alto

El terrible hecho se suscitó este jueves en la urbanización Juan XXIII de la ciudad de El Alto, donde sujetos, armados, encapuchados y vestidos de policías irrumpieron presuntamente una vivienda para sustraer dinero y un vehículo, lo que causó alarma entre los vecinos y propietarios del inmueble.

Los delincuentes dejaron las puertas dobladas y forcejeadas, presuntamente habrían utilizado una pata de cabra para ingresar al inmueble, según la denuncia de los propietarios, los delincuentes se llevaron un vehículo, dinero y equipos electrónicos.

Sus propietarios se encontraban impotentes al ver cómo los ladrones ingresaron a robar a su vivienda y causaron destrozos, en medio de lágrimas el propietario contó en las condiciones que dejó su movilidad dentro del garaje de su propia casa, y al llegar a su inmueble ya no estaba.

“Aquí mi auto estaba parado se lo sacaron la casa deschaparon, todas las cosas sacaron y se llevaron el dinero teníamos 20.000 bolivianos, que estábamos guardando”, manifestó Bernardo Machicado dueño y víctima.

Según relataron los vecinos habían visto a cuatro encapuchados armados y presuntamente con uniforme policial, estos tras haber sido sorprendidos por los vecinos huyeron del lugar.

“Los vecinos los habían visto estaban encapuchados y con armas, eran cuatro indican dos de ellos estaban afuera armados como escolta, el vehículo robado es Nissan es una vagoneta la placa es 2129 – CZP”, señala el propietario quien pide ayuda a la población para hallar su vehículo.

Mira la programación en Red Uno Play