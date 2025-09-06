TEMAS DE HOY:
Economía

¿A cuánto se cotiza el dólar paralelo este sábado, 6 de septiembre en Bolivia?

¡Variaciones en el dólar paralelo! se registran en esta jornada, según plataformas digitales.

Charles Muñoz Flores

06/09/2025 7:28

¿A cuánto se cotiza el dólar paralelo este sábado en Bolivia?

Escuchar esta nota

Según datos emitidos este sábado 6 de septiembre de 2025, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 11.22 BOB, y un precio de compra de 12.03 (BOB).

La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada de viernes sufrió variaciones, ya que el dólar paralelo se registraba a la venta en 11.64 (BOB), y hoy se registra en 11.22 (BOB).

En tanto, la cifra para la compra registraba la pasada jornada en 11.76 (BOB) y hoy se registra en 12.03 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB), por cada dólar.

En tanto según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este sábado a la compra en 12.05 (BOB), y 11,97 (BOB), para la venta.

La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

Cotización del dólar paralelo


 

Cotización del dólar Blue

 

 

