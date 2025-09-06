Bolivia se juega su última esperanza de repechaje ante Brasil

Tras la derrota sufrida ante Colombia, la selección boliviana de fútbol retornó al país con la mira puesta en su próximo y decisivo compromiso frente a Brasil. El encuentro se disputará este martes a las 19:30 en el estadio municipal de El Alto, donde la Verde buscará su último boleto al repechaje rumbo al Mundial.

Aunque Bolivia aún conserva una posibilidad matemática, ya no depende únicamente de sí misma. Para acceder al repechaje, no solo debe vencer a Brasil, sino también esperar que Venezuela no derrote a Colombia en Maturín, una plaza donde la Vinotinto se mantiene invicta en esta eliminatoria.

“Es pensando en Brasil, es pensando en ganar, es creyendo que de local nos podemos hacer fuertes y esperar que Venezuela empate o pierda para tener la posibilidad de seguir luchando”, declaró el técnico interino Óscar Villegas, quien reemplaza temporalmente a Antonio Carlos Zago.

Para este compromiso, el entrenador no tiene bajas por sanción, aunque sí mantiene en duda a Diego Medina, Roberto Carlos Fernández y Efraín Morales, quienes salieron golpeados del partido ante Colombia.

El cuerpo técnico confía en que Colombia jugará con fuerza frente a Venezuela. “El honor, el orgullo de Colombia de ir a buscar un partido está ahí. Siempre está esa deuda de la selección para con su gente, así que seguro van a buscar un buen resultado”, concluyó Villegas.

