Comunidad

¡Terrible! Pelea entre madres de familia en una unidad educativa de La Paz obliga a suspender clases

En el video se observa a varias madres agrediéndose entre sí. Las clases fueron suspendidas y la Policía tuvo que intervenir para detener el conflicto.

Jhovana Cahuasa

05/09/2025 21:03

Foto: Red Uno Archivo.
La Paz

Las imágenes llegaron hasta Red Uno; en ellas se observa una aparente pelea entre padres y madres de familia. En el video se ve cómo varias madres se agreden entre sí, en medio de una disputa que estaría relacionada con el actuar de la directora del establecimiento.

Como consecuencia del incidente, las clases fueron suspendidas este jueves. En las imágenes también se observa la intervención de efectivos policiales para detener la pelea.

 

Según algunos padres de familia, el carácter de la directora habría provocado la renuncia de varios profesores, lo que generó molestia entre madres y padres que rechazan su accionar.

 

 

