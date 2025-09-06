Las imágenes llegaron hasta Red Uno; en ellas se observa una aparente pelea entre padres y madres de familia. En el video se ve cómo varias madres se agreden entre sí, en medio de una disputa que estaría relacionada con el actuar de la directora del establecimiento.

Como consecuencia del incidente, las clases fueron suspendidas este jueves. En las imágenes también se observa la intervención de efectivos policiales para detener la pelea.

Según algunos padres de familia, el carácter de la directora habría provocado la renuncia de varios profesores, lo que generó molestia entre madres y padres que rechazan su accionar.

