“Todo subió”: el precio del desayuno en mercados cruceños golpea el bolsillo de las familias

Los precios de los alimentos siguen escalando y el bolsillo de las familias lo resiente. En el Mercado Abasto antiguo de Santa Cruz, los tradicionales desayunos que hasta hace poco costaban Bs 5 ahora se venden en Bs 7. Las empanadas pasaron de Bs 3 a Bs 5 y la taza de chocolate, de Bs 5 a Bs 7.

“Hoy el sándwich de milanesa con huevo cuesta Bs 7, antes estaba a Bs 5. El sándwich de queso con mortadela lo teníamos a Bs 3, ahora está en 4. El queso está carísimo, por eso hay que subir de a poco”, explicó una de las comerciantes del lugar.

La situación se repite con las bebidas calientes. “La taza de chocolate está a Bs 7 y el té a Bs 4. Antes el té costaba Bs 2,5 o Bs 3, pero ya no se puede mantener ese precio”, relató otra vendedora.

El incremento en los precios de insumos básicos como el queso, la leche, el aceite y la harina empuja a los comerciantes a ajustar sus menús, aunque reconocen que la subida afecta tanto a sus ventas como al acceso de los consumidores a un desayuno económico.

El Abasto antiguo, uno de los mercados más concurridos de la capital cruceña, refleja así el impacto de la inflación en la canasta diaria y evidencia cómo la comida popular, que por años fue una opción accesible, hoy se convierte en un gasto cada vez más alto para cientos de familias.

