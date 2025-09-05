TEMAS DE HOY:
armas artesanales Lorgio Saucedo Intento de atraco

24ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Bochornosa sesión en el Concejo cruceño: gritos, empujones y pugnas por la presidencia

La sesión fue suspendida por desorden. Tras la interrupción, concejales de UCS eligieron a Gabriela Garzón como presidenta.

Charles Muñoz Flores

05/09/2025 16:45

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra vivió una tensa jornada este viernes 5 de septiembre, durante la sesión ordinaria N° 43 del Concejo Municipal, correspondiente al periodo 2025–2026.

La reunión había sido convocada con el objetivo principal de debatir y aprobar el Plan Operativo Anual (POA) 2026, pero fue interrumpida por una serie de gritos, insultos, empujones y acusaciones cruzadas entre concejales de distintas bancadas.

 

El presidente en ejercicio del Concejo, José Antonio Alberti Uzqueda, instaló la sesión señalando que el único punto a tratar era el presupuesto. Sin embargo, ante el desorden generalizado y los enfrentamientos verbales, se vio obligado a suspender la sesión sin que se avance en el debate.

Tras la suspensión, un grupo de concejales de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) aprovechó el momento para elegir a Gabriela Garzón como nueva presidenta del Concejo, lo que profundizó la crisis institucional que atraviesa el órgano legislativo municipal.

Durante el tumulto, se registraron momentos de tensión física, incluyendo empujones y conatos de enfrentamiento, aunque no se reportaron personas heridas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD