Bochornosa sesión en el Concejo cruceño: gritos, empujones y pugnas por la presidencia

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra vivió una tensa jornada este viernes 5 de septiembre, durante la sesión ordinaria N° 43 del Concejo Municipal, correspondiente al periodo 2025–2026.

La reunión había sido convocada con el objetivo principal de debatir y aprobar el Plan Operativo Anual (POA) 2026, pero fue interrumpida por una serie de gritos, insultos, empujones y acusaciones cruzadas entre concejales de distintas bancadas.

El presidente en ejercicio del Concejo, José Antonio Alberti Uzqueda, instaló la sesión señalando que el único punto a tratar era el presupuesto. Sin embargo, ante el desorden generalizado y los enfrentamientos verbales, se vio obligado a suspender la sesión sin que se avance en el debate.

Tras la suspensión, un grupo de concejales de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) aprovechó el momento para elegir a Gabriela Garzón como nueva presidenta del Concejo, lo que profundizó la crisis institucional que atraviesa el órgano legislativo municipal.

Durante el tumulto, se registraron momentos de tensión física, incluyendo empujones y conatos de enfrentamiento, aunque no se reportaron personas heridas.

