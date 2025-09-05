Comerciantes en La Paz reportan alza en el precio del pollo: ¿cuánto cuesta ahora el kilo?

Comerciantes de La Paz reportaron un nuevo incremento en el precio del kilo de carne de pollo, que actualmente se vende entre Bs 22,50 y Bs 23,50, dependiendo del mercado y la modalidad de compra.

En la calle Tarapacá, uno de los puntos de venta más concurridos de la ciudad, el precio al detalle se sitúa en Bs 23,50, mientras que al por mayor el kilo cuesta Bs 22,50. En este último caso, es necesario adquirir una caja completa de 12 pollos.

“Para las amas de casa, está a 23,50. Todos los días sube 50 centavitos”, comentó una vendedora.

¿Por qué sube el precio del pollo?

Las comerciantes aseguran que la principal causa del incremento es la falta de diésel, lo que afecta la cadena de distribución desde los centros de producción hasta los mercados.

“Nos dicen que es por la falta de diésel, que no están llegando los camiones a tiempo”, explicaron varias caseritas consultadas.

Las vendedoras esperan que el precio se estabilice en los próximos días para no afectar sus ventas, ya que muchas familias optan por reducir la cantidad que compran o buscar cortes más económicos.

