Camila Ribera es la nueva reina del Carnaval cruceño 2026

Camila Ribera fue presentada oficialmente como Reina del Carnaval cruceño 2026 en un acto realizado la noche de este viernes en el atrio de la Catedral en la Plaza 24 de Septiembre, en pleno centro de la ciudad.

La proclamación estuvo a cargo de la comparsa coronadora Testarudos. El evento reunió a decenas de comparseros, ciudadanos y curiosos que se acercaron a presenciar la presentación de la nueva soberana.

La presentación estuvo acompañada de música, baile y coloridos cuadros folclóricos que reflejaron el espíritu festivo de Santa Cruz.

Con la presentación de la Reina del Carnaval Cruceño este viernes 5 de septiembre, se inician las actividades de la comparsa coronadora de cara a la fiesta grande de los cruceños.

¿Quién es Camila Ribera?

Camila I, como será llamada durante el Carnaval, es una figura pública reconocida en Santa Cruz. Fue coronada recientemente como Miss Internacional Bolivia 2024 y representará al país en el certamen internacional.

Tiene 26 años, es licenciada en Ingeniería Comercial.

