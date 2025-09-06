VIDEO: El tenso momento entre Messi y Tomás Rincón en el túnel del Monumental

El pasado 4 de septiembre fue una jornada cargada de emociones para Lionel Messi, quien disputó su último partido oficial con la Selección Argentina en territorio nacional.

Sin embargo, la noche mágica en el estadio Monumental también tuvo un momento de tensión cuando el capitán argentino protagonizó un cruce con el venezolano Tomás Rincón en el túnel hacia los vestuarios, al finalizar el primer tiempo.

Según imágenes difundidas en redes sociales, Messi esperó a Rincón y lo enfrentó por una jugada que consideró desleal durante los primeros 45 minutos. Le recriminó y le dio un leve empujón, lo que generó un breve altercado que debió ser contenido por compañeros y miembros del cuerpo técnico de ambas selecciones.

La discusión terminó en pocos segundos porque Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Cristian Romero fueron a separarlos para evitar que el intercambio se prolongue.

Pese al cruce, el ídolo argentino cerró la noche con dos goles en la victoria por 3-0 ante Venezuela y recibió la ovación de un Monumental colmado.

