Un inusual intento de fuga se registró en la prisión de Waldheim, Alemania, cuando un recluso de 28 años quedó atrapado en el alambre de púas al intentar escalar uno de los muros del penal.

El hombre, decidido a jugarse todo por la libertad, logró avanzar parte del trayecto, pero el espeso entramado metálico lo detuvo en seco. Durante varias horas permaneció enganchado en la parte superior, incapaz de avanzar ni retroceder.

La escena generó una fuerte movilización: policías, bomberos y personal penitenciario rodearon el área. Incluso se desplegó una grúa para intentar acercarse al prisionero, aunque el acceso resultó extremadamente complicado.

Finalmente, tras largas horas de tensión, el recluso optó por rendirse. Con ayuda de los bomberos, se dejó caer sobre un colchón de rescate preparado en el lugar. Por unos instantes, respiró aire fresco fuera de la prisión, pero la libertad fue efímera: recibió atención médica inmediata y luego fue devuelto a su celda.

Las imágenes difundidas muestran al hombre primero de pie sobre el muro y, después, sentado y atrapado entre el alambre de púas, un testimonio gráfico de una fuga que nunca se concretó.

A continuación, el video:

Mira la programación en Red Uno Play