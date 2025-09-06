TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Contrabando Hombre agrede a su pareja

18ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Fuga fallida! Recluso queda atrapado en alambre de púas

El hombre, decidido a jugarse todo por la libertad, logró avanzar parte del trayecto, pero el espeso entramado metálico lo detuvo en seco.

Charles Muñoz Flores

06/09/2025 9:20

Queda atrapado en alambre de púas al intentar escapar de la cárcel. FOTO: Captura de pantalla.
Waldheim, Alemania

Escuchar esta nota

Un inusual intento de fuga se registró en la prisión de Waldheim, Alemania, cuando un recluso de 28 años quedó atrapado en el alambre de púas al intentar escalar uno de los muros del penal.

El hombre, decidido a jugarse todo por la libertad, logró avanzar parte del trayecto, pero el espeso entramado metálico lo detuvo en seco. Durante varias horas permaneció enganchado en la parte superior, incapaz de avanzar ni retroceder.

La escena generó una fuerte movilización: policías, bomberos y personal penitenciario rodearon el área. Incluso se desplegó una grúa para intentar acercarse al prisionero, aunque el acceso resultó extremadamente complicado.

Finalmente, tras largas horas de tensión, el recluso optó por rendirse. Con ayuda de los bomberos, se dejó caer sobre un colchón de rescate preparado en el lugar. Por unos instantes, respiró aire fresco fuera de la prisión, pero la libertad fue efímera: recibió atención médica inmediata y luego fue devuelto a su celda.

Las imágenes difundidas muestran al hombre primero de pie sobre el muro y, después, sentado y atrapado entre el alambre de púas, un testimonio gráfico de una fuga que nunca se concretó.

A continuación, el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:00

Caballeros del zodiaco, hades

09:30

Dragon ball

11:30

Chelsea vs. psg

14:00

Notivisión

15:00

Duele amar

16:30

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:00

Caballeros del zodiaco, hades

09:30

Dragon ball

11:30

Chelsea vs. psg

14:00

Notivisión

15:00

Duele amar

16:30

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD