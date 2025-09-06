Volqueta arrastra a madre y a sus hijas en Santa Cruz; milagrosamente la garrafa del carrito no explotó

La noche del viernes, un accidente estremeció a los vecinos del barrio Villa Flor, en la zona de El Palmar. Una volqueta, que según testigos circulaba a alta velocidad, terminó en un canal de drenaje tras impactar contra un carrito de venta de alimentos, dejando a una mujer y sus hijas heridas.

Testigos relataron que el vehículo arrasó con el puesto de venta, poniendo en riesgo la vida de la vendedora y de sus hijos. “Venía la volqueta por ahí, todingo eso arrasando y la señora que vendía tripa, igual le dio con la baranda, todito se lo llevó y la señora estaba con su bebé… más bien que la garrafa no reventó del carrito; si hubiera reventado, habría sido un fatal accidente”, señaló uno de los vecinos.

Según los relatos, la madre no podía moverse tras el impacto. “El chofer de la volqueta estaba borracho… los de la ambulancia lo querían alzar y gritaba la señora, ‘ay, ay, al parecer todos sus huesos, están quebrados’”, añadió el testigo.

Otra vecina comentó que varias personas resultaron afectadas por el accidente, mientras que tres presuntamente intentaron darse a la fuga. “Dos fueron detenidos por la policía”, agregó.

Los vecinos del sector denunciaron la falta de medidas de seguridad vial en la zona. “Estamos pidiendo rompemuelles porque los autos pasan como si no hubiera nada. Lamentablemente la señora está gravemente herida y también su hija, quienes luchan por su sustento diario”, afirmó otro residente.

El conductor de la volqueta y su acompañante fueron arrestados y puestos a disposición de las autoridades. Las investigaciones sobre la causa exacta del accidente continúan.

