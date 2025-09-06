TEMAS DE HOY:
¿Quién es el misterioso multimillonario que heredará su fortuna a Neymar?

El empresario reveló que tomó esta medida para evitar que su fortuna sea entregada a familiares con los que no se lleva bien o al gobierno.

Milen Saavedra

05/09/2025 22:27

¿Quién es el misterioso /multimillonario que heredará su fortuna a Neymar? Imagen: Infobae.
Brasil

La noticia de que Neymar Jr., la estrella del fútbol brasileño, fue nombrado como heredero universal de una fortuna de mil millones de dólares acaparó titulares en todo el mundo. Sin embargo, detrás de esta historia que parece sacada de una película, la identidad del misterioso benefactor sigue siendo un enigma.

Un magnate solitario y admirador del futbolista

Los medios brasileños revelaron algunos detalles sobre el donante. Se trata de un empresario de unos 31 años, residente de Porto Alegre, que ha decidido permanecer en el anonimato. La principal razón de su decisión, según ha declarado en entrevistas, es que se siente profundamente identificado con el futbolista.

A pesar de no tener ningún vínculo personal o profesional con Neymar, este hombre, que se encuentra gravemente enfermo y no tiene hijos, justificó su elección en la "conexión que siente" con el astro. "Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. No es egoísta, algo raro en estos días", declaró. Además, comparó la estrecha relación de Neymar con su padre con la que él mismo tuvo con su progenitor, quien ya falleció. También aseguró que, al igual que el deportista, ha sido víctima de "difamaciones".

El empresario reveló que tomó esta medida para evitar que su fortuna sea entregada a familiares con los que no se lleva bien o al gobierno. La herencia, que se formalizó en un testamento, incluye propiedades, inversiones y acciones en grandes empresas.

El documento en el que Neymar es el único heredero. Fuente: La Nación.

Complicaciones legales y silencio de Neymar

Aunque la autenticidad del testamento fue validada por un notario, la herencia está sujeta a la aprobación de los tribunales brasileños. Hasta el momento, ni Neymar ni su equipo han emitido comentarios oficiales sobre el asunto, mientras la historia sigue generando debate e incredulidad a nivel mundial.

Se estima que, de hacerse efectiva, esta herencia podría duplicar el patrimonio actual del futbolista, que ya supera los mil millones de dólares gracias a sus contratos deportivos y publicitarios.

