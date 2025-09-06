Capturan al acusado del asesinato de un policía en Llallagua

La Policía Boliviana capturó este viernes a Limberth C.T., acusado del asesinato del bombero sargento primero Jesús Alberto Mamani Morales durante los bloqueos protagonizados por seguidores del expresidente Evo Morales en Llallagua, Potosí, a inicios de junio. La información fue confirmada por el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera.

El detenido fue aprehendido en las inmediaciones de la calle Oruro del municipio de Llallagua. Según Aguilera, Limberth C.T. fue identificado como el autor material de los hechos ocurridos el 11 de junio en la zona de Aguas Calientes, donde Mamani Morales y otros tres policías perdieron la vida en enfrentamientos con los manifestantes.

“La autopsia determinó que el bombero falleció por lesión en centros nerviosos superiores, hemorragia subdural y traumatismo cráneo facial cerrado por elemento contuso”, explicó el viceministro.

Entre las pruebas recopiladas por las autoridades se encuentra un video que muestra al acusado llegando al puente de Aguas Calientes, epicentro de los ataques. Asimismo, se constató que su vehículo transitó por la zona durante los incidentes que terminaron con la muerte de los tenientes Carlos Zapata, Brian Barrozo y Cristian Calle.

Limberth C.T., quien trabajaba en la mina Porco, permaneció prófugo por más de un mes en el municipio de La Asunta, en La Paz, intentando evadir la justicia. Ahora será puesto a disposición del Ministerio Público y será imputado por el delito de asesinato.

Aguilera adelantó que la investigación ha permitido desarticular una estructura organizada vinculada a los bloqueos, que incluía apoyo logístico-financiero, participación material y respaldo político. Hasta la fecha, 14 personas han sido detenidas por su relación con los hechos violentos, incluyendo a Galo Jorge Ch., señalado como el presunto francotirador que disparó contra los policías.

