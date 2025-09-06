Arturo Murillo comparece ante el juez por el caso gases lacrimógenos de Brasil

Se instaló de manera presencial la audiencia contra el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, dentro del proceso judicial por la compra irregular de gases lacrimógenos adquiridos en Brasil, caso emblemático que destapó una presunta red de corrupción y sobreprecio durante su gestión en el gobierno transitorio.

Murillo ya cuenta con una sentencia de ocho años de prisión en este caso, aunque la Fiscalía anunció que pedirá su detención preventiva, debido a que la condena aún no se encuentra ejecutoriada.

La primera audiencia se lleva a cabo en la ciudad de La Paz y está marcada por la presencia de representantes de la Procuraduría y del Ministerio Público. Una segunda audiencia, programada para las 10:30 y que se realizará de manera virtual, abordará otro de los procesos pendientes contra la exautoridad.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, Murillo enfrenta al menos 15 procesos activos en Bolivia, entre ellos uno por el ingreso irregular de gases desde Ecuador, por el cual ya recibió otra sentencia de cinco años y cuatro meses de prisión.

La instalación de esta audiencia, que primeramente debía realizarse el viernes en horas de la tarde, pero fue reprogramada para este sábado, marca el inicio de una serie de procesos que siguen acumulándose contra Murillo.

