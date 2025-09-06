Detención preventiva en San Pedro para Murillo por el caso 'gases Brasil'

El exministro de Gobierno Arturo Murillo, fue sometido a una primera audiencia de medidas cautelares por el caso ‘gases Brasil’, y la justicia determinó enviarlo con detención preventiva a la cárcel de San Pedro de La Paz, según informó el procurador General del Estado, Ricardo Condori.

La Procuraduría General del Estado fundamentó los riesgos procesales y había solicitado su detención preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el municipio de Viacha.

Sin embargo, la decisión del juez, fue la de enviarlo a la cárcel de San Pedro.

Murillo, tiene programado el desarrollo de una segunda audiencia, y se conoce que también será presencial, por el caso denominado ‘gases Ecuador’.

Murillo llegó a Bolivia la madrugada del pasado jueves, tras ser extraditado desde Estados Unidos. Fue aprehendido por personal de la Policía Boliviana y del Ministerio Público. Y desde la Fiscalía General del Estado informó que el exministro tiene 15 procesos en su contra y ya cuenta con dos sentencias.

