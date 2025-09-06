TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Contrabando Hombre agrede a su pareja

24ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Detención preventiva en San Pedro para Murillo por el caso 'gases Brasil'

La audiencia se desarrolló durante la mañana de este sábado en la ciudad de La Paz.

Silvia Sanchez

06/09/2025 12:14

Foto APG
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

El exministro de Gobierno Arturo Murillo, fue sometido a una primera audiencia de medidas cautelares por el caso ‘gases Brasil’, y la justicia determinó enviarlo con detención preventiva a la cárcel de San Pedro de La Paz, según informó el procurador General del Estado, Ricardo Condori.

La Procuraduría General del Estado fundamentó los riesgos procesales y había solicitado su detención preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el municipio de Viacha.

Sin embargo, la decisión del juez, fue la de enviarlo a la cárcel de San Pedro.

Murillo, tiene programado el desarrollo de una segunda audiencia, y se conoce que también será presencial, por el caso denominado ‘gases Ecuador’.

Murillo llegó a Bolivia la madrugada del pasado jueves, tras ser extraditado desde Estados Unidos. Fue aprehendido por personal de la Policía Boliviana y del Ministerio Público. Y desde la Fiscalía General del Estado informó que el exministro tiene 15 procesos en su contra y ya cuenta con dos sentencias.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:30

Chelsea vs. psg

14:00

Notivisión

15:00

Duele amar

16:30

Amor de familia

18:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:30

Chelsea vs. psg

14:00

Notivisión

15:00

Duele amar

16:30

Amor de familia

18:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD