[VIDEO] ¡Pánico en Aratuba! Gradas colapsan en desfile cívico y dejan 20 heridos, incluidos niños

Un accidente en pleno desfile cívico por la Independencia de Brasil dejó al menos 20 personas heridas la tarde del viernes (5) en Aratuba, municipio del interior de Ceará. El colapso de las gradas ocurrió cuando decenas de espectadores, incluidos niños, se encontraban sentados en la estructura de metal y madera, según muestran videos grabados durante la transmisión en vivo del evento.

Al momento del derrumbe, algunos espectadores lograron escapar, mientras otros cayeron junto con la estructura. Las imágenes posteriores muestran personas con heridas leves y escenas de pánico.

El alcalde de Aratuba, Joerly Vitor, informó a través de las redes sociales que, afortunadamente, no se registraron víctimas fatales ni lesiones graves. “Las personas rescatadas presentan abrasiones, cortes y esguinces, además de un considerable shock emocional”, aseguró.

De acuerdo con el ayuntamiento, 20 personas recibieron atención en el hospital municipal y cerca de 10 fueron remitidas a hospitales regionales para exámenes de rayos X y descartar posibles fracturas. La administración local garantizó apoyo hospitalario, psicológico y social a los afectados.

A continuación, el video:

