TEMAS DE HOY:
Acribillados Entre Ríos acribillamientos en el Trópico Lorgio Saucedo

21ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¡Se armó la fiesta! Recién casados bailan tamborita en la Plaza 24 de Septiembre (VIDEO)

Con sombrero de sao en mano, vestido blanco y mucha alegría, los novios armaron la fiesta en la plaza y pusieron a todos a bailar cunumicita.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/09/2025 19:35

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Con sombrero de Saó en mano, una pareja de recién casados se robó todas las miradas este fin de semana en la Plaza 24 de Septiembre, cuando se pusieron a bailar al ritmo de la tamborita. 

Él con su terno elegante y ella con su vestido blanco y ramo, no dudaron en moverse al ritmo de "Cunumicita", contagiando su alegría a todos los que estaban alrededor. La escena fue tan alegre que varias parejas que paseaban por la plaza se animaron a unirse al baile. 

Los novios se tomaron fotos, saludaron a la gente y convirtieron la noche en una verdadera fiesta, como solo se vive en Santa Cruz en septiembre.

Septiembre es el mes de Santa Cruz, y sus tradiciones se viven con fuerza. Esta escena inesperada recordó a todos que no hay mejor lugar para celebrar el amor y la cultura cruceña que la plaza principal.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Danzarte 2025

23:15

Uno de película

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Danzarte 2025

23:15

Uno de película

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD