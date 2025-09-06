¡Se armó la fiesta! Recién casados bailan tamborita en la Plaza 24 de Septiembre (VIDEO)

Con sombrero de Saó en mano, una pareja de recién casados se robó todas las miradas este fin de semana en la Plaza 24 de Septiembre, cuando se pusieron a bailar al ritmo de la tamborita.

Él con su terno elegante y ella con su vestido blanco y ramo, no dudaron en moverse al ritmo de "Cunumicita", contagiando su alegría a todos los que estaban alrededor. La escena fue tan alegre que varias parejas que paseaban por la plaza se animaron a unirse al baile.

Los novios se tomaron fotos, saludaron a la gente y convirtieron la noche en una verdadera fiesta, como solo se vive en Santa Cruz en septiembre.

Septiembre es el mes de Santa Cruz, y sus tradiciones se viven con fuerza. Esta escena inesperada recordó a todos que no hay mejor lugar para celebrar el amor y la cultura cruceña que la plaza principal.

