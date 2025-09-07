Cochabamba: Choferes esperan días para cargar combustible en surtidores

En Cochabamba continúa la escasez de diésel y los transportistas se ven obligados a hacer largas filas para poder cargar combustible. Algunos deben esperar hasta dos o incluso cuatro días en los surtidores, lo que está afectando gravemente su trabajo y su economía.

“Todos los días tenemos que hacer fila, a veces no encontramos dónde cargar. Dormimos ahí hasta dos días, es demasiada la escasez”, contó un chofer. Muchos deben quedarse toda la noche en sus vehículos y no pueden trabajar mientras esperan.

La situación empeora porque en algunos surtidores solo les venden 80 litros, lo que alcanza para uno o dos días de trabajo. “Desde las 11 de la noche estoy en la fila, me quedé a dormir. En algunos lugares hay que esperar hasta cuatro días”, dijo otro transportista.

Los choferes aseguran que esta situación les causa muchas pérdidas, ya que viven del trabajo diario. “Es un perjuicio total, no se puede trabajar así”, reclamó uno de ellos. Otros también pidieron más atención por parte del Gobierno. “¿Por qué no se preocupa el Gobierno por el diésel?”, cuestionó un conductor.

Ante esta crisis, los transportistas piden a las autoridades y a los nuevos gobernantes que se garantice el abastecimiento de combustible. Señalan que sin diésel no pueden trabajar ni llevar el sustento a sus hogares.

