Se agudiza el conflicto en el Concejo cruceño: La oposición desconoce nueva directiva y el Comité Cívico anuncia movilizaciones

La crisis política en el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra se profundizó este sábado con la instalación de una vigilia por parte de concejales de la oposición. La medida se toma un día después de una caótica sesión en la que se suspendió la votación del Presupuesto Operativo Anual (POA) y se eligió a una nueva directiva de forma unilateral.

Oposición en vigilia tras la "usurpación" de funciones

En esta jornada, el concejal José Alberti, presidente en ejercicio del Concejo, anunció una vigilia permanente dentro del hemiciclo, desconociendo a la nueva directiva conformada por los concejales de UCS, Gabriela Garzón y Miguel Fernández.

"La única directiva legal y legítima electa el 4 de mayo es mi persona, y el único que puede convocar a sesión también es mi persona", afirmó Alberti.

Alberti calificó la sesión de ayer como un "acto ridículo, fuera de lo legal" y acusó al alcalde Jhonny Fernández de buscar "usurpar" el Concejo para aprobar un crédito público de 200 millones de bolivianos. "Para eso él quiere el Concejo Municipal, para robarse lo poco que le queda a la ciudad de Santa Cruz", sentenció. El concejal hizo un llamado a los vecinos a autoconvocarse para defender la institución.

La sesión del viernes se tornó en una disputa con gritos y empujones. Alberti suspendió la sesión, pero los concejales de UCS procedieron a votar y elegir a la nueva directiva, argumentando que los cargos estaban acéfalos.

Comité Cívico se pronuncia y anuncia movilización

En respuesta a lo sucedido, el Comité Cívico Pro Santa Cruz anunció que no permitirá "un golpe al Concejo Municipal".

El vicepresidente del Comité, Agustín Zambrana, fue contundente en sus declaraciones. "No vamos a permitir el manoseo al Concejo Municipal. Señor alcalde, se lo decimos en serio, usted ya es una persona no grata para el Comité por Santa Cruz", afirmó Zambrana.

El Comité ha convocado a una movilización para este lunes, con el objetivo de defender la institucionalidad. Además, instaron al alcalde a poner fin a la disputa y enfocarse en la gestión de la ciudad, la cual, según ellos, se encuentra "totalmente abandonada" y "destrozada".

"A partir de este lunes vamos a convocar a nuestra institucionalidad, a nuestros sectores... y con ello alistamos irnos a las calles para poder resguardar el Concejo Municipal", concluyó Zambrana.

Mira la programación en Red Uno Play