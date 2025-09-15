El Concejo Municipal de Santa Cruz logra acuerdo para garantizar la gobernabilidad

El Concejo Municipal de Santa Cruz ha firmado un nuevo "Acuerdo por la Gobernabilidad" que busca poner fin a la crisis política y garantizar el funcionamiento de la institución. Las fuerzas políticas de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Comunidad Autonómica (CA) ratificaron su compromiso de trabajar de manera conjunta y respetar los acuerdos previos.

Según el documento, la actual directiva del Concejo se mantendrá vigente, con el concejal José Alberti ejerciendo la presidencia interina. Esta designación se mantendrá hasta que el Tribunal Constitucional emita un fallo definitivo sobre el amparo interpuesto por Comunidad Autonómica. Ambas partes se comprometieron a acatar la resolución judicial y a no proseguir con más acciones legales, demostrando respeto por la institucionalidad y la justicia.

El acuerdo también incluye el compromiso de las bancadas de UCS y CA de asistir a todas las sesiones, lo que permitirá el normal desarrollo de las actividades del Concejo y la aprobación de leyes y normativas esenciales para la ciudad.

Además, el Comité pro Santa Cruz, actuando como garante moral, hizo un llamado a la población a evitar medidas de presión y a contribuir a la consolidación de la gestión municipal.

Finalmente, en un gesto de unidad, todos los concejales se comprometieron a participar en la Sesión de Honor del 23 de septiembre, como una muestra de respeto al municipio y reafirmación de su compromiso de trabajar por el bien de la comunidad cruceña.

