Alberti es reconocido como presidente del Concejo: “Ganó la gente, ganó la ciudad”

El concejal José Antonio Alberti, actual presidente interino del Concejo Municipal de Santa Cruz, confirmó este martes el reinicio de las sesiones legislativas tras casi tres meses de paralización.

En entrevista con el Programa El Mañanero, Alberti destacó los acuerdos alcanzados con la bancada de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), con el acompañamiento del Comité Pro Santa Cruz como mediador.

“Ganó la gente, ganó la ciudad”, afirmó Alberti al referirse a los consensos logrados, los cuales frenan dos iniciativas del Ejecutivo Municipal encabezado por el alcalde Jhonny Fernández: la solicitud de un crédito de 660 millones de bolivianos y el proyecto de ley de Barrios Consolidados, que, según el concejal, pretendía "regularizar lo irregular" a costa de áreas verdes y equipamiento social.

Alberti detalló que el primero de los acuerdos alcanzados bloquea el millonario crédito solicitado por el Ejecutivo. “Esa plata no se ve garantizada en obras, en pavimento, en luz, en mejoras para la ciudad”, argumentó.

El segundo punto impide la aprobación de una norma que habría legalizado asentamientos irregulares, afectando zonas verdes en los barrios más alejados de la ciudad. “Se estaban cercenando áreas verdes y sociales en distintos barrios. Eso no lo podíamos permitir”, aseguró.

Con estos acuerdos como base, el Concejo Municipal retomó oficialmente su agenda legislativa con una sesión convocada para este mismo martes por la mañana. Según Alberti, se prevé trabajar con mayor intensidad para atender los pendientes acumulados durante la parálisis institucional, incluyendo: Más de 100 audiencias públicas, alrededor de 600 correspondencias, diversas inspecciones a centros de salud, hospitales y barrios.

“Si tenemos que sesionar dos, tres o hasta cuatro veces por semana, lo vamos a hacer”, dijo el concejal.

Uno de los temas urgentes en la agenda es la organización del acto protocolar del 23 de septiembre, donde se reconocerá a ciudadanos destacados y se nombrará al Hijo Ilustre de Santa Cruz. El Concejo también deberá avanzar en el tratamiento de normativas rezagadas, fiscalizaciones y el seguimiento al POA y presupuesto 2025.

Alberti hizo un llamado a sus colegas concejales a dejar atrás los conflictos y a trabajar por la ciudadanía. “Ojalá que ya no estén los megáfonos en el pleno, y podamos llevar nuestro trabajo legislativo con respeto y seriedad”, enfatizó.

