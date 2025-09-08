Gabriela Garzón: “Fuimos elegidos con mayoría absoluta y de forma legal”

El Concejo Municipal atraviesa un momento de tensión institucional luego de que el pasado viernes se eligiera a la concejal Gabriela Garzón como nueva presidenta del órgano legislativo municipal.

Sin embargo, el concejal José Alberti rechaza esta elección y asegura que sigue siendo el presidente interino, alegando que la sesión fue "ilegal" y que no tiene validez.

En entrevista con el programa El Mañanero, Garzón afirmó que su elección fue legítima, respaldada por seis votos de los nueve concejales presentes, cumpliendo con lo establecido en el reglamento interno del Concejo.

"Hemos sido elegidos por mayoría absoluta, y eso está contemplado en el artículo 102 de nuestro reglamento", declaró.

Junto a ella, también fue electo el concejal Miguel Fernández como secretario. Garzón aseguró que las comisiones estaban en acefalía desde la salida de dos concejales, lo que justificaba la necesidad de renovar la directiva. “No podemos tener acefalías en una institución que maneja recursos públicos y toma decisiones clave para la ciudad”, afirmó.

Consultada sobre su asunción oficial, Garzón aseguró que este lunes asumiría plenamente sus funciones, aunque reconoció que hay una vigilia instalada frente al Concejo. “El viernes intentaron agredirme. A la concejal André le arrebataron el micrófono, al concejal Vidaurre le bajaban el volumen... Quieren silenciarnos y deslegitimar el proceso, pero no lo van a lograr”, dijo.

Además, cuestionó la parcialidad del Comité Pro Santa Cruz, luego de que uno de sus representantes se pronunciara en contra del oficialismo municipal. "El Comité Cívico no debe convertirse en Comité Político", afirmó, señalando que el Concejo es una institución autónoma que debe ser respetada.

Por ahora, el panorama dentro del Concejo Municipal es incierto. Mientras Garzón asegura que su elección fue completamente legal, Alberti mantiene su postura y denuncia supuestas irregularidades.

