Custodios de Evo declararán en Buenos Aires por caso de presunto abuso de menores

La Justicia argentina citó a declarar a efectivos de la Policía Federal que brindaron custodia al expresidente Evo Morales durante su estadía en Buenos Aires, en el marco de la investigación por presunto abuso de menores, corrupción y trata de personas.

La medida fue confirmada por el abogado de la Fundación Apolo, José Lucas Magioncalda, quien señaló que los uniformados pudieron haber tenido contacto directo con el entorno del exmandatario en la residencia que ocupó en la capital argentina entre 2019 y 2020, tras su salida de Bolivia.

“Es importante porque son quienes pueden haber visto, incluso haber tomado nota, de las personas que ingresaron a ver o convivir con el señor Evo Morales”, explicó Magioncalda.

Según la denuncia, en el domicilio donde Morales residió como asilado, la exdirigente boliviana Angélica Ponce habría observado la presencia de menores de edad en condiciones serviles.

Ponce declaró públicamente que durante el exilio de Morales en Buenos Aires, éste recibía visitas de menores que realizaban labores de asistencia y mantenían una relación cercana con él. Estas versiones se suman a otras denuncias que apuntan a un presunto vínculo del exmandatario con una menor de 15 años, con quien habría tenido una hija durante su gestión presidencial.

Además de los custodios, está previsto que declare la propietaria del inmueble donde vivió Morales y también Cindy Saraí V. P., reconocida como refugiada en Argentina junto a su madre e hija.

