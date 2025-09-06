Un espeluznante hallazgo conmocionó a los trabajadores de un cementerio en Brasil: el cuerpo de un hombre fue encontrado sentado sobre la tumba donde había sido enterrado.

La escalofriante escena fue descubierta por un sepulturero en el Cementerio Público Morada das Verdes Colinas, ubicado en el barrio de Pedreiras.

El empleado dio aviso de inmediato a las autoridades, quienes iniciaron una investigación. El cuerpo fue identificado como Vladimir Vital, y las primeras pericias sugieren que la lápida fue profanada y el cadáver, exhumado. Aunque las motivaciones de este acto macabro aún son un misterio, la policía civil está a cargo de la investigación.

La lápida habría sido violada por alguien que desenterró el cadáver. (Foto: gentileza G1)

Según el Código Penal de Brasil, la profanación de un cadáver se considera un delito grave, castigado con penas de uno a tres años de prisión y multas. Hasta el momento, no se ha identificado a ningún sospechoso.

Las imágenes del insólito suceso, difundidas por medios locales, han causado una gran conmoción en redes sociales. La dirección del municipio emitió un comunicado confirmando que colaboran con la policía para esclarecer el caso. La investigación continúa en curso hasta que se logre identificar a los responsables de este inusual y perturbador hecho.

