¡De no creer! Un cirujano hizo que le amputaran las piernas por una obsesión sexual

El hombre ahora no tiene piernas y fue encarcelado por fingir una enfermedad.
06/09/2025 12:21
Escuchar esta nota
El extraño hecho se registró en Reino Unido, Neil Hopper, un cirujano de 49 años fingió una enfermedad para que le amputaran las piernas, y así satisfacer una obsesión sexual, además, hizo el cobro de seguros, por lo que fue encarcelado.
El cirujano fue condenado a 32 meses de prisión tras admitir que fingió una enfermedad para cobrar más de medio millón de dólares. El hombre fue procesado por fraude y posesión de material pornográfico extremo.
El hecho data de abril de 2019, cuando, mediante una investigación, se descubrió que el cirujano utilizó hielo seco para congelar sus propias piernas hasta que quedaron inutilizables y debieron ser amputadas. El hombre había afirmado que había padecido una “enfermedad misteriosa”.
Según se informó, el médico tenía una “ambición de larga data” relacionada con una parafilia extrema y buscó cumplir ese deseo a cualquier costo.
Después de lograr amputarse las piernas, Hopper mintió a las aseguradoras Aviva y Old Mutual Health, indicando que la amputación se debió a una enfermedad (sepsis) y no a una lesión autoinfligida.
Así, logró que le pagaran más de 620.000 dólares, dinero que usó para comprarse una casa rodante, un jacuzzi, una estufa a leña y realizar reformas en su casa.
