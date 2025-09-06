TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Contrabando Hombre agrede a su pareja

20ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

“Dejarán los tanques en cero”: Samuel critica al Gobierno por anuncio de combustible hasta el 8 de noviembre

Para el líder de Unidad Nacional (UN), se trata de un accionar para que “se extrañe” al MAS.

Silvia Sanchez

06/09/2025 10:59

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Bolivia

Escuchar esta nota

Tras que el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, anunciara que el actual gobierno garantiza el abastecimiento de combustible hasta el 8 de noviembre, fecha en la que se efectiviza la transición de mando, surgieron criticas y cuestionamientos desde diferentes sectores, entre ellos, se pronunció el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina.

“El último regalo del MAS al país. Dejarán los tanques de gasolina y diésel en cero el 8 de noviembre, para que ‘los extrañemos’”, escribió Doria Medina en sus redes sociales.

 

Al mismo tiempo, hizo referencia al tiempo de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), asegurando que no se mostró un trabajo por el país.

“Sabemos que durante 20 años todas sus decisiones fueron para beneficiarse políticamente o para perjudicar a sus rivales, y nunca hicieron nada simple y llanamente por el país. Por eso es que salen envueltos en vergüenza y no volverán”, continúa el mensaje de Samuel.

 

Este pasado viernes, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, señalaba que el abastecimiento de hidrocarburos estaría garantizado hasta la fecha en que culmina la gestión de gobierno de Luis Arce, el próximo 8 de noviembre.

“Estamos en el Gobierno hasta el 8 de noviembre, ahí hay la transición, hasta esa fecha nosotros garantizamos las políticas de implementadas por el Gobierno de Luis Arce, seguramente un nuevo presidente definirá sus propias políticas y estrategias”, declaraba Gallardo.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Dragon ball

11:30

Chelsea vs. psg

14:00

Notivisión

15:00

Duele amar

16:30

Amor de familia

18:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Dragon ball

11:30

Chelsea vs. psg

14:00

Notivisión

15:00

Duele amar

16:30

Amor de familia

18:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD