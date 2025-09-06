“Dejarán los tanques en cero”: Samuel critica al Gobierno por anuncio de combustible hasta el 8 de noviembre

Tras que el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, anunciara que el actual gobierno garantiza el abastecimiento de combustible hasta el 8 de noviembre, fecha en la que se efectiviza la transición de mando, surgieron criticas y cuestionamientos desde diferentes sectores, entre ellos, se pronunció el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina.

“El último regalo del MAS al país. Dejarán los tanques de gasolina y diésel en cero el 8 de noviembre, para que ‘los extrañemos’”, escribió Doria Medina en sus redes sociales.

Al mismo tiempo, hizo referencia al tiempo de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), asegurando que no se mostró un trabajo por el país.

“Sabemos que durante 20 años todas sus decisiones fueron para beneficiarse políticamente o para perjudicar a sus rivales, y nunca hicieron nada simple y llanamente por el país. Por eso es que salen envueltos en vergüenza y no volverán”, continúa el mensaje de Samuel.

Este pasado viernes, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, señalaba que el abastecimiento de hidrocarburos estaría garantizado hasta la fecha en que culmina la gestión de gobierno de Luis Arce, el próximo 8 de noviembre.

“Estamos en el Gobierno hasta el 8 de noviembre, ahí hay la transición, hasta esa fecha nosotros garantizamos las políticas de implementadas por el Gobierno de Luis Arce, seguramente un nuevo presidente definirá sus propias políticas y estrategias”, declaraba Gallardo.

