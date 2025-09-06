Fue a cazar pájaros, se equivocó al disparar y mató a su hija de 14 años

Una tragedia conmocionó a la pequeña localidad de Waterloo, en el estado de Nueva York, donde un hombre fue acusado de matar accidentalmente a su hija de 14 años durante un intento de caza en el patio de su casa.

El hecho ocurrió el pasado 21 de julio, pero recién salió a la luz pública, luego de que las autoridades avanzaran en la investigación y se procediera a la detención del acusado.

Según informó el Departamento del Sheriff del Condado de Monroe, el hombre de 34 años, habría disparado su arma con la intención de cazar un pájaro. Sin embargo, el proyectil atravesó al ave y terminó impactando fatalmente en su hija quien se encontraba en los alrededores.

Personal médico acudió al lugar y halló a la adolescente gravemente herida por un impacto de bala. A pesar de los esfuerzos por reanimarla y trasladarla de urgencia a un hospital, Emma falleció horas más tarde debido a la gravedad de la herida.

El padre fue acusado por el delito grave de descarga imprudente de un arma de fuego, al haber puesto en riesgo la seguridad de otras personas. Además, su pareja de 58 años, fue imputada por encubrimiento y ocultamiento de pruebas vinculadas al caso.

El acusado se entregó a la policía a fines de agosto y permanece detenido en la cárcel del condado de Monroe, a la espera de avanzar en el proceso judicial.

Mira la programación en Red Uno Play