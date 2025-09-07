TEMAS DE HOY:
Deportes

“Vamos a salir a buscar el resultado” ante Brasil, afirma Roberto Carlos Fernández

El defensor boliviano aseguró que el equipo dará su máximo esfuerzo en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, conscientes de la calidad del rival y del papel clave de la afición local.

Martin Suarez Vargas

06/09/2025 21:06

Roberto Carlos Fernández, futbolista boliviano que defiende los colores de la selección boliviana de fútbol. Foto: Internet.
Bolivia.

Roberto Carlos Fernández, defensor de la selección boliviana, anticipó un partido intenso y con estrategia ante Brasil en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En conferencia de prensa, el futbolista expresó:

“Vamos a salir a buscar el resultado que nos pueda servir a nosotros para poder llegar al objetivo. Obviamente dependemos de otros resultados, pero tenemos que hacer nuestro trabajo y ojalá que se pueda dar”.

El jugador destacó la importancia de cuidar cada detalle durante el encuentro y de mantener concentración frente a la calidad de los jugadores brasileños.

“Se juegan donde se vive. Como nos toca a nosotros adaptarnos, cuando vamos a jugar a 40 grados no nos quejamos. Es fútbol; son las condiciones en las que la gente vive. Por nuestra parte, debemos hacer nuestro trabajo”, agregó Fernández.

Asimismo, el defensor señaló que jugar en casa será un factor de confianza para el equipo:

“Vamos a estar en casa con nuestra gente”, finalizó, destacando la motivación que representa el apoyo de los hinchas bolivianos en momentos decisivos.

