Lorgio Saucedo

El “Mundial de Desayunos” revive el video viral de la canción de Gorillaz versionada para alabar al api

Lo que hace especial la interpretación es que, manteniendo el ritmo de la famosa canción de Gorillaz, el artista le cambió la letra para alabar la rica gastronomía boliviana.

Milen Saavedra

06/09/2025 17:24

El “Mundial de Desayunos” revive el video viral de "Hay api"
Bolivia

La participación de Bolivia en el “Mundial de Desayunos”, un evento impulsado por el popular streamer español Ibai, ha puesto nuevamente en el centro de atención a uno de los platos más queridos del país: el api con pastel. Este hecho ha provocado que un video de hace varios años, donde un músico versiona de manera ingeniosa la canción “Clint Eastwood” de la banda británica Gorillaz, se vuelva a hacer viral en redes sociales.

Api, buñuelo y humor al ritmo de Gorillaz

El video, que se grabó en un espacio al aire libre durante la fiesta de Alasitas, muestra a un joven músico tocando la guitarra y cantando con gran entusiasmo. Lo que hace especial la interpretación es que, manteniendo el ritmo de la famosa canción de Gorillaz, el artista le cambió la letra para alabar la rica gastronomía boliviana.

 

 

“Hay api con buñuelo, api con pasteles, api con pancito, servímelo”, canta el músico, haciendo reír al público que lo acompaña con aplausos y carcajadas. El ingenio de la letra, que mezcla una canción icónica del rock alternativo con la cultura culinaria boliviana, ha resonado en miles de usuarios.

La resurgencia de este video en el contexto del “Mundial de Desayunos” de Ibai ha generado una ola de comentarios positivos, celebrando la creatividad boliviana y la popularidad de sus platillos típicos. Con la salteña y el api compitiendo por el título de “Mejor Desayuno del Mundo”, este video demuestra una vez más el profundo orgullo que los bolivianos sienten por su comida.

 

 

