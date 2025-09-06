¡Polémica! Cristiano Ronaldo empuja sin piedad a un hincha que intentó fotografiarse con él

Cristiano Ronaldo volvió a brillar dentro de la cancha con dos goles en la victoria de Portugal por 5-0 ante Armenia en las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial, alcanzando la cifra histórica de 942 tantos oficiales. Sin embargo, el triunfo quedó opacado por un incidente que encendió la polémica a nivel internacional.

En imágenes que circularon en redes sociales, se observa cómo el delantero luso, al salir del vestuario rumbo al calentamiento previo, empujó con el codo a un aficionado que intentaba tomarse fotografías con él. El gesto, calificado por algunos como innecesario y grosero, generó debate entre internautas: mientras unos defendieron al jugador por priorizar su concentración, otros lo cuestionaron por su reacción hacia un seguidor.

El episodio se convirtió rápidamente en tendencia mundial, demostrando que, más allá de sus logros deportivos, la figura de Cristiano sigue despertando pasiones y controversias que traspasan fronteras.

