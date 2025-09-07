Una torta recrea el histórico gol del Pity Martínez para River, en la final de Madrid ante Boca

En redes sociales circula un video que muestra a un hincha de River Plate recibiendo una torta muy especial: una maqueta comestible que recrea la final de la Copa Libertadores 2018, cuando el equipo de Marcelo Gallardo se impuso por 3-1 a Boca Juniors en Madrid.

La torta ilustra con muñequitos la jugada del tercer gol, aquel recordado contragolpe en el que Franco Armani atajó un remate en su área y, tras la salida rápida, Juan Fernando Quintero habilitó a Gonzalo “Pity” Martínez, quien corrió solo hasta definir sin arquero, pues Esteban Andrada y todo el plantel xeneize estaban en campo rival.

El partido había comenzado con un tanto de Darío Benedetto a los 44 minutos, seguido por el empate de Lucas Pratto a los 68. Ya en el alargue, Quintero marcó el 2-1 a los 102 y Martínez selló la consagración millonaria a los 109.

El creativo homenaje generó opiniones divididas: para los hinchas de River fue una ingeniosa forma de revivir un recuerdo imborrable, mientras que entre los seguidores de Boca la escena volvió a despertar la herida de aquella final histórica.

