"Fue su enamorado", el clamor de una madre tras hallar a su hija sin vida en un barranco

Las autoridades investigan la muerte de María Mercedes, una joven de 29 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en un barranco en la zona de Alto Chijini. La familia de la víctima sospecha que se trata de un feminicidio y señala a su pareja como el principal sospechoso.

El hallazgo se produjo la tarde del domingo, un día después de que la joven saliera de su casa para encontrarse con su enamorado. El cuerpo, que fue rescatado por bomberos y la policía, presentaba múltiples heridas y no tenía prendas de vestir en la parte superior.

"Presenta algunas lesiones, moretones, heridas abiertas, heridas policontusas en la parte facial de la cabeza", informó Douglas Condori, del personal de Bomberos. Los objetos personales de la víctima, incluyendo una chompa amarilla y una mochila, fueron hallados en el lugar.

La versión de la madre y del enamorado

María Elena Choquehuanca, madre de la víctima, relató que su hija le avisó que saldría con su enamorado, identificado como Diego. El domingo por la mañana, él se presentó en su casa preguntando por María Mercedes. "Joven, con usted ha salido, con usted debería estar", le respondió la madre, pidiéndole que le dijera dónde habían estado.

Según el joven, habían consumido bebidas alcohólicas cerca del Faro Murillo y discutieron, por lo que cada uno se fue por su lado. El joven fue quien llevó a la madre hasta el barranco, donde horas después fue encontrado el cuerpo.

"Vi a una señorita sin ropa. Entonces él dijo: 'Ella es'. Yo, ¿cómo voy a saber si es mi hija? Él siguió: 'Ahí hemos tomado, entonces, ella es, ella es'. No puede ser, el enamorado mató a mi hija", contó entre lágrimas la madre de la joven, quien ahora exige justicia.

El enamorado fue aprehendido y se encuentra bajo investigación, ya que es el principal sospechoso en este caso que está siendo investigado como un posible feminicidio.

Mira la programación en Red Uno Play