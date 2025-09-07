TEMAS DE HOY:
Evo acusa a Luis Arce de preparar una supuesta fuga a Estados Unidos

El exmandatario pidió a las autoridades y a la población investigar el hecho y aseguró que una funcionaria estaría en condiciones de revelar detalles sobre los supuestos preparativos.

Hans Franco

07/09/2025 10:34

Cochabamba

El expresidente Evo Morales, en su programa dominical, lanzó duras acusaciones contra el presidente Luis Arce, a quien vinculó con una presunta intención de abandonar el país rumbo a Estados Unidos.

“Sorpresivamente ayer me llamaron, Lucho durante el conflicto había mandado una compañera a Estados Unidos a preparar los departamentos. No está confirmado, investiguen, está preparando para escaparse. (…) la compañera en cualquier momento puede decir la verdad. Hacen plata, se escapan a Estados Unidos”, declaró Morales en su espacio radial.

El exmandatario pidió a las autoridades y a la población investigar el hecho y aseguró que una funcionaria estaría en condiciones de revelar detalles sobre los supuestos preparativos.

