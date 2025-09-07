Evo exige a Andrónico Rodríguez rendir cuentas por fondos de campaña electoral  

En su programa dominical, el expresidente Evo Morales cuestionó el origen de los recursos económicos utilizados por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en su campaña electoral, y exigió un informe público sobre los mismos.

“15 millones de bolivianos, que rindan cuentas, que nos diga de dónde ha sacado 15 millones de bolivianos”, afirmó Morales, al señalar que existe falta de transparencia en el financiamiento de la campaña de Rodríguez.

Asimismo, Morales considera que hay una coincidencia entre distintos bloques políticos, que impulsan un juicio de responsabilidades en su contra por el caso Hotel Las Américas.

“Qué coincidencia, Androniquistas, Tutistas, Arcistas coinciden todos: juicio de responsabilidades a Evo Morales por el caso Hotel Las Américas”, expresó el exmandatario.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play