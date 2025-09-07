TEMAS DE HOY:
Acribillados Entre Ríos acribillamientos en el Trópico Lorgio Saucedo

25ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Evo exige a Andrónico Rodríguez rendir cuentas por fondos de campaña electoral  

Asimismo, Morales considera que hay una coincidencia entre distintos bloques políticos, que impulsan un juicio de responsabilidades en su contra por el caso Hotel Las Américas.

Hans Franco

07/09/2025 11:36

Foto: Evo exige a Andrónico Rodríguez rendir cuentas por fondos de campaña
Cochabamba

Escuchar esta nota

En su programa dominical, el expresidente Evo Morales cuestionó el origen de los recursos económicos utilizados por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en su campaña electoral, y exigió un informe público sobre los mismos.

“15 millones de bolivianos, que rindan cuentas, que nos diga de dónde ha sacado 15 millones de bolivianos”, afirmó Morales, al señalar que existe falta de transparencia en el financiamiento de la campaña de Rodríguez.

Asimismo, Morales considera que hay una coincidencia entre distintos bloques políticos, que impulsan un juicio de responsabilidades en su contra por el caso Hotel Las Américas.

“Qué coincidencia, Androniquistas, Tutistas, Arcistas coinciden todos: juicio de responsabilidades a Evo Morales por el caso Hotel Las Américas”, expresó el exmandatario.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:30

Santa cruz en septiembre

12:00

Santa cruz en septiembre

12:25

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:30

Santa cruz en septiembre

12:00

Santa cruz en septiembre

12:25

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD