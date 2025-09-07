¿Cuáles son los departamentos que vuelven al horario normal de clases?

A partir de este lunes 8 de septiembre, los estudiantes de La Paz, El Alto y el altiplano retornarán a su horario regular de clases, luego de que se suspendiera la modalidad de invierno que se aplicaba en esas regiones.

La medida, que ya regía en los Yungas y valles, fue tomada por la Dirección Distrital de Educación en coordinación con el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), tras evaluar la situación epidemiológica y climatológica en el departamento.

El director distrital de Educación, Carmelo López, informó que las clases del turno de la mañana comenzarán a las 08:00, mientras que las del turno de la tarde finalizarán a las 18:00, según informa ABI.

López también instó a los padres de familia a mantener las medidas de bioseguridad, como enviar a sus hijos con ropa abrigada, barbijo y alcohol en gel. Además, subrayó la importancia de que los estudiantes cuenten con el esquema de vacunación completo, incluyendo la vacuna contra el sarampión.

