Tuto al Gobierno: “Si dejan al país sin combustible, responderán ante la justicia”

Tuto Quiroga calificó como “inaceptable” que el Gobierno garantice combustible solo hasta el 8 de noviembre, fecha en que concluye el actual mandato. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

07/09/2025 9:01

Jorge Quiroga, candidato a presidente Libre
El candidato a la presidencia por la alianza Libre, Jorge "Tuto" Quiroga, lanzó duras críticas al gobierno del presidente Luis Arce, tras las declaraciones oficiales que aseguran el abastecimiento de combustible solo hasta el 8 de noviembre, fecha en que concluye el actual mandato presidencial.

Quiroga calificó esa postura como una muestra de “falta de sensibilidad, corrupción e incapacidad” de parte del gobierno saliente, al insinuar que el abastecimiento del país estaría condicionado a la permanencia de la actual administración.

“Que diga ‘yo me voy el 8 de noviembre y se quedan sin diésel y gasolina’, ese es el grado de la absoluta falta de sensibilidad, de corrupción y de incapacidad de los que se están yendo, que creen que el país termina cuando ellos se van”, afirmó.

 

Asimismo, el exmandatario y actual aspirante presidencial advirtió que, si gana las elecciones del próximo 19 de octubre, iniciará una transición inmediata y lanzó una advertencia a los actuales mandatarios. 

“Si yo gano la presidencia voy a empezar la transición el 20 de octubre, y al señor Arce y su gobierno les voy a decir una cosita: dejan al país sin diésel o gasolina, entreguen sus pasaportes porque se quedarán aquí a responder ante la justicia y ante Bolivia. No sean irresponsables”, señaló.

 

