TEMAS DE HOY:
Violencia de género ACRIBILLADOS armas artesanales

20ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

“El Cerro Rico de Potosí está muriendo”: asambleísta denuncia inacción ante actividad minera

La asambleísta Azucena Fuertes alertó sobre el colapso progresivo del Cerro Rico. Pese al riesgo, continúan las actividades mineras. 

Hans Franco

05/09/2025 19:19

Foto: Asambleísta Fuertes: “El Cerro Rico de Potosí está muriendo”
Potosí

Escuchar esta nota

La asambleísta departamental Azucena Fuertes lanzó una fuerte advertencia sobre el estado del Cerro Rico de Potosí, declarado Patrimonio de la Humanidad, al señalar que el histórico yacimiento atraviesa una situación crítica e irreversible de deterioro.

“El cerro está más allá de terapia intensiva, está muriendo frente a nuestros ojos”, afirmó Fuertes en declaraciones a Red Uno, responsabilizando a las autoridades nacionales, departamentales y municipales por su inacción.

Según la legisladora, ya existen tres cráteres con forma de embudo en la estructura del cerro, y pese a la evidencia del daño, las actividades mineras continúan incluso por encima de la cota 400, una zona considerada de alto riesgo.

 

 

Fuertes también denunció que cerca de un centenar de personas han muerto en accidentes relacionados con la extracción minera en la zona.

La asambleísta señaló que han acudido a instituciones como la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), la Comibol y el Senarecom, en busca de acciones urgentes para preservar tanto la vida de los trabajadores como lo que queda del Cerro Rico.

“Se lo sigue explotando como si no tuviera ningún valor histórico ni cultural”, lamentó.

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD