TEMAS DE HOY:
Acribillados Entre Ríos acribillamientos en el Trópico Lorgio Saucedo

27ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Hasta el mediodía se reportan 21 boliches clausurados y 12 vehículos retenidos en el Día del Peatón

El alcalde Iván Arias informó que los bares y discotecas fueron intervenidos por funcionar después de la medianoche Asimismo, los dueños de los vehículos retenidos deberán pagar una multa de 300 bolivianos. 

Hans Franco

07/09/2025 12:58

Foto: Clausura de boliches en el día del peatón (GAMLP)
La Paz

Escuchar esta nota

El Día Nacional del Peatón y del Ciclista en Defensa de la Madre Tierra comenzó en la ciudad de La Paz con controles estrictos que derivaron en la clausura de 21 locales de expendio de bebidas alcohólicas y el engrampado de 12 vehículos por incumplir la normativa municipal.

El alcalde Iván Arias informó que los bares y discotecas fueron intervenidos por funcionar después de la medianoche y vender bebidas alcohólicas pese a la prohibición. Asimismo, los dueños de los vehículos retenidos deberán pagar una multa de 300 bolivianos para recuperarlos.

“Hasta las seis de la mañana hemos cerrado 21 boliches que no estaban cumpliendo la norma de cero expendio de bebidas. También hemos engrampado 12 vehículos cuyos propietarios deberán pagar la sanción correspondiente”, precisó Arias.

La autoridad edil subrayó que los operativos continuarán durante toda la jornada para garantizar que la ciudadanía disfrute de espacios públicos limpios y seguros.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD