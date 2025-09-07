Hasta el mediodía se reportan 21 boliches clausurados y 12 vehículos retenidos en el Día del Peatón

El Día Nacional del Peatón y del Ciclista en Defensa de la Madre Tierra comenzó en la ciudad de La Paz con controles estrictos que derivaron en la clausura de 21 locales de expendio de bebidas alcohólicas y el engrampado de 12 vehículos por incumplir la normativa municipal.

El alcalde Iván Arias informó que los bares y discotecas fueron intervenidos por funcionar después de la medianoche y vender bebidas alcohólicas pese a la prohibición. Asimismo, los dueños de los vehículos retenidos deberán pagar una multa de 300 bolivianos para recuperarlos.

“Hasta las seis de la mañana hemos cerrado 21 boliches que no estaban cumpliendo la norma de cero expendio de bebidas. También hemos engrampado 12 vehículos cuyos propietarios deberán pagar la sanción correspondiente”, precisó Arias.

La autoridad edil subrayó que los operativos continuarán durante toda la jornada para garantizar que la ciudadanía disfrute de espacios públicos limpios y seguros.

