Una colorida caravana celebra el Día de la Tradición Cruceña

Cientos de personas participan en un recorrido cultural desde la plaza 24 de Septiembre hasta la Fexpoarena, donde se realiza una verbena popular con música, comida y juegos típicos.
Con gran entusiasmo y participación ciudadana, se celebra este domingo el Día de la Tradición Cruceña en Santa Cruz de la Sierra. La jornada comenzó con una maratón y actualmente se está desarrollando la caravana desde la plaza 24 de Septiembre que recorrerá las principales calles de la ciudad hasta llegar a la Fexpoarena, donde se organizó una verbena popular.
En el lugar del evento, cientos de familias disfrutarán de una tarde repleta de comida típica, música tradicional, juegos criollos y danzas folklóricas. La actividad busca revalorizar y preservar la identidad cultural del oriente boliviano, especialmente entre las nuevas generaciones.
“Es un día muy importante para recordar nuestra tradición. Cada año, desde 1989, realizamos este evento para dar a conocer nuestra cultura. No nos olvidemos que aquí hay comidas, juegos típicos y música cruceña”, destacó Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz.
La verbena continuará durante toda la jornada con actividades para toda la familia y como último numero se elegirá a la reina de la Tradición Cruceña en el que participan 20 hermosas señoritas.
